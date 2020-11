CorSport: Eriksen, due panchine consecutive che sanno di prossimo addio all’Inter

Contro Real e Atalanta, il danese non ha avuto alcuna chance. Potrebbe essere una bocciatura e il club potrebbe decidere di metterlo sul mercato. Ma il prestito è escluso

Contro il Real Madrid e l’Atalanta, Eriksen è rimasto in panchina senza fare nemmeno un minuto in campo. La sensazione, scrive il Corriere dello Sport, è che per lui si avvicini il mercato.

“Per il danese, in entrambi i casi, la sensazione è stata che non sia stato nemmeno preso in considerazione. E, arrivati a questo punto, cominciano ad essere parecchi gli indizi che inducono a pensare ad una bocciatura definitiva, o quasi, per l’ex-Spurs”.

Se davvero siamo alla bocciatura, allora presto ci sarà l’addio.

“Se davvero siamo arrivati ad una bocciatura definitiva, allora una separazione appare davvero come l’unica soluzione. Del resto, andare avanti con uno spezzone di gara qua e uno là non farebbe altro che deprezzare ulteriormente il giocatore. E l’Inter non può permettersi di svendere nessuno. Durante lo scorso mercato, alcuni intermediari avevano proposto Eriksen e diverse squadre inglesi, senza però raccogliere un interesse particolare. Agli sgoccioli della sessione, invece, Borussia Dortmund ed Hertha Berlino, oltre al Psg, avevano fatto un tentativo last-minute, ma solo per un prestito. Tale soluzione, però, è stata scartata sia dal club nerazzurro sia dallo stesso danese. Al momento, esiste ancora un veto rispetto ad un trasferimento temporaneo, ma chissà che le prossime settimane non facciano cambiare idea nelle stanze di viale della Liberazione: 6 mesi in prestito, infatti, potrebbero essere utili per rilanciare Eriksen e attirare acquirenti per la prossima estate”.