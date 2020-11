Conte: “Vorrei tornare in Premier League. All’Inter fatte cose incredibili”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph di cui si riporta un estratto.

Avevo chiesto due giocatori e c’eravamo molto vicini dopo aver vinto il campionato. Erano Van Dijk e Lukaku. Eravamo in contatto con loro ogni giorno e ho sempre detto che con questi due giocatori la squadra sarebbe migliorata del 30%. Abbiamo perso il momentum per portare il Chelsea al top e lasciarlo lì per molti anni. È stato un peccato che non sia accaduto, ciò che stanno facendo Romelu e Virgil conferma che la mia idea era giusta.

Lukaku è migliorato molto perché vuole imparare e può continuare a farlo per diventare uno dei migliori al mondo. Diego Costa? Non voglio parlare male di una situazione relativa a chi ho allenato. Preferisco avere bei ricordi visto che abbiamo vinto insieme il titolo in una stagione incredibile. Ma tutti sappiamo la verità, quante volte avesse chiesto di andare all’Atletico a fine stagione e in Cina a gennaio, e poi all’Atletico di nuovo.

È stato incredibile vincere la Premier col Chelsea, che l’anno prima era arrivato 10°, e senza fare un grande mercato. Comprammo Kanté, Marcos Alonso e David Luiz. Penso che il club non abbia mai provato a spiegare la decisione. Ma nel nostro lavoro bisogna accettare questo tipo di situazioni.

All’Inter onestamente penso che l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile, abbiamo finito un punto dietro la Juve e siamo arrivati in finale di Europa League. Il progetto è quello di rimanere ai vertici ogni anno e provare a vincere trofei. So che le aspettative su di me sono alte, perciò sono molto criticato se non vinco. Ma d’altro canto questo significa che la gente mi reputa bravo in ciò che faccio.

Voglio fare un’altra esperienza in Inghilterra, lo desidero sia io che la mia famiglia. Mi è piaciuto starci e respirare l’atmosfera inglese.