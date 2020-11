Conte: “Tutti si assumano le responsabilità: io, la squadra e il club”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la sfida di Champions col Real Madrid in conferenza stampa

Per noi è davvero una finale perché non abbiamo altre vie di scampo. Sarà una partita difficile, conosciamo il Real Madrid ma se vogliamo, possiamo giocarcela benissimo. Dobbiamo vincere. Tutti devono assumersi responsabilità: io, i giocatori e il club. Se le cose non andranno bene, dobbiamo rivedere qualcosa. Il Real ha una rosa completa anche senza Benzema e Ramos, mi fa sorridere se si parla di assenze.

Si tende a negativizzare tutto. Quando giochi in squadre così devi sapere che è tutto bello o tutto brutto e non tutti sono preparati a questo. L’unico modo è rimanere uniti e compatti.

Sanchez insieme a Lukaku e Lautaro è una soluzione a partita in corso o contro squadre di livello inferiore. Normalmente siamo già abbastanza offensivi.