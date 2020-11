Conte: “Abbiamo buttato subito dentro i nuovi, con tutti i rischi del caso”

L’allenatore dell’Inter in conferenza stampa: “Dobbiamo fare in modo che situazioni negative come col Real Madrid non capitino più”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di Champions League col Borussia Monchengladbach in conferenza stampa.

Sono stati espressi tanti giudizi negativi per la partita col Real Madrid, ho sentito la gente che parlato di gara dominata dimenticando che al 30′ eravamo in dieci contro undici e avevamo subito un calcio di rigore. Sfido chiunque poi a fare qualcosa di diverso. Sono rimasto soddisfatto della volontà e dell’impegno della squadra nonostante l’inferiorità numerica, che comunque ci siamo creati noi. Dobbiamo essere bravi a migliorare e a non far creare queste situazioni che fanno diventare tutto più difficile. Domani affrontiamo una buonissima squadra, daremo il massimo per uscire dal campo senza rimpianti.

L’unico modo per cercare di restare in vita è vincere contro il Borussia anche se sappiamo che non sarà semplice. Hakimi ha delle potenzialità, deve lavorare tanto in fase difensiva. In Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto ad altri campionati.

Per ciò che riguarda l’assetto tattico, continuo a dire che ci siamo trovati dopo pochissimo tempo a dover giocare gare ufficiali con i nuovi arrivati come Hakimi, Kolarov e Vidal. Abbiamo dovuto stringere i tempi. Ci siamo trovati a doverli buttare nella mischia con tutti i rischi del caso.