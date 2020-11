Chiacchio: “Ci sono le condizioni perché il ricorso del Napoli venga accolto”

Edoardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sulla discussione del ricorso del Napoli in Corte Federale d’Appello.

Pur dovendo valutare tutto dall’esterno, posso dire che ci sono alcune condizioni migliori per cui il ricorso possa essere accolto. La controparte non si è costituita e risulta assente e l’Asl di Napoli è stata l’unica in Italia a rilasciare un documento di importanza fondamentale. L’imposizione delle Asl sulle nazionali inoltre può essere preso in considerazione, così come ogni altro elemento, quindi mi auguro che il ricorso venga accolto.