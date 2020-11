Cavani rischia 3 giornate di squalifica per razzismo su Instagram

L’attaccante dello United aveva risposto ai complimenti sui social di un tifoso con un “affettuoso” “Gracias negrito”

Edinson Cavani potrebbe essere squalificato per tre giornate se la Federcalcio inglese lo riterrà colpevole di aver usato un linguaggio razzista in una storia su Instagram.

La FA ha confermato di aver aperto un’indagine sul post pubblicato poco dopo la vittoria dello United per 3-2 contro il Southampton, in cui Cavani ha guidato la rimonta con due gol dopo essere entrato sullo 0-2.

Nel post – che è stato poi cancellato – si legge un “gracias negrito!” usato per ringraziare un follower che si congratula con Cavani per la sua prestazione nella partita al St Mary’s.

I post sui social media sono coperti dalla regola federale E3 per la quale se un commento include un riferimento all’origine etnica, al colore, alla razza o alla nazionalità di una persona, sarà considerato un potenziale fattore aggravante in qualsiasi sanzione. Le regole chiariscono inoltre che i proprietari degli account di social media sono responsabili di qualsiasi contenuto pubblicato dal proprio account, da soli o da terzi.

L’anno scorso, Bernardo Silva del Manchester City è stato squalificato per una partita dopo aver pubblicato e poi cancellato un tweet che paragonava scherzosamente il suo compagno di squadra Benjamin Mendy al personaggio della pubblicità di un noto cioccolato spagnolo.

La parola in questione – “negrito” – era la stessa usata dall’amico di Cavani e compagno di nazionale Luis Suárez contro Patrice Evra durante una partita tra Liverpool e Manchester United nel 2011. All’epoca, Suárez sotenne che la parola fosse un vezzeggiativo, e non una forma di abuso razziale. Tuttavia, la commissione disciplinare della FA respinse la spiegazione e Suárez fu squalificato per otto partite.