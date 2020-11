Bologna-Napoli, con Osimhen giocano Lozano, Mertens e Insigne

Le formazioni scelte da Gattuso e Mihajlovic per il match pomeridiano. A centrocampo, per il Napoli, Bakayoko e Fabian

Il Napoli incontrerà il Bologna tra meno di un’ora. Gattuso ha scelto la formazione a cui affidarsi per cercare di portare a casa la partita. Confermato, per la squadra partenopea, il 4-3-2-1. In porta, per il Napoli, ci sarà Ospina. Davanti a lui, sulla linea difensiva, Gattuso ha scelto Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz. In attacco il tecnico si affida a Osimhen punta centrale. Dietro a lui agiranno Lozano, Mertens e Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All: Gattuso

Bologna (4-2-3-1): Skorupsi; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic