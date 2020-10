Lozano: «Ringrazio Gattuso, è un grande, mi ha messo a mio agio»

Le parole attribuite al messicano dal Corriere del Mezzogiorno. Il Chucky è stato tra i protagonisti di Napoli-Atalanta con una doppietta

Napoli-Atalanta 4-1 è stata soprattutto la partita di Hirving Lozano. Dopo un anno trascorso in panchina, criticato da tutti e indicato come un acquisto-bidone, il messicano ha cambiato totalmente volto in campo. Ieri è stato autore di una fantastica doppietta e sembra sempre più integrato nel gruppo e sotto le grazie di Rino Gattuso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Il Chucky in pochi mesi si è trasformato, in fase offensiva è devastante, lo dimostra anche la seconda doppietta consecutiva. «Ringrazio Gattuso, è un grande, mi ha messo a mio agio», parole di Lozano. I tempi della tribuna contro il Barcellona sono lontani, il Chucky partecipa anche alla fase difensiva. Saranno felici anche i tifosi messicani che non capivano le scelte di Gattuso”.