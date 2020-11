Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato prima di Milan-Fiorentina, intervistato da Dazn, per ricordare Diego Armando Maradona.

Rimane, anche se ci ha lasciato, il giocatore più forte che abbia mai visto. Questo ricordo me lo porterò dietro per sempre, eravamo amici e ci siamo sentiti ogni tanto. Siamo dispiaciuti tutti, non solo gli ex giocatori. Era uno dei pochi, se non l’unico, a unire tutte le tifoserie. Questo è il suo messaggio anche dall’alto.