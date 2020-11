Ansa: Juve-Napoli, slitta la decisione della Corte di Appello

Stessa sorte per il ricorso della Roma per la sconfitta a tavolino contro il Verona. Concluso il dibattimento, i due collegi giudicanti si sono riuniti in camera di consiglio. Le decisioni sono previste nei prossimi giorni.

La decisione della Corte di Appello delle Figc sul caso Juventus-Napoli non arriverà oggi. E neppure quella sul ricorso della Roma per la sconfitta a tavolino contro il Verona. Lo comunica l’Ansa. Concluso il dibattimento, i due collegi giudicanti, presieduti da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, si sono appena riuniti in camera di consiglio. Le decisioni sono previste nei prossimi giorni. Nulla di fatto, almeno per il momento per una variazione nel 3-0 subito a tavolino dal Napoli per non essersi presentato a Torino per affrontare la squadra bianconera dopo la positività di Zielinski ed Elmas.