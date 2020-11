Alvino: Gattuso sceglie il 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens

Su Twitter: “Napoli-Milan. Pensa, credi, sogna e osa. La notte non porta consigli ma solo certezze… 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens”

Su Twitter, Carlo Alvino svela i piani di Gattuso per affrontare la sfida di stasera contro il Milan. Il tecnico del Napoli ha deciso, secondo quanto scrive, di puntare ancora sul 4-2-3-1. Il modulo resta una certezza, dunque. In attacco ci sarà Mertens come punta e, dietro di lui, Politano, Lozano e Insigne. Questo il tweet del giornalista vicino all’ambiente napoletano.

