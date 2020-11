Addio al portiere Ray Clemence: ha fatto la storia del Liverpool

È morto Ray Clemence fortissimo portiere del Liverpool, del Tottenham e della Nazionale inglese in cui ha duellato per tantissimo tempo con Peter Shilton. Ma, soprattutto, è stato una leggenda dei Reds.

Aveva 72 anni, è morto dopo una battaglia di 15 anni con il cancro. Col Liverpool ha collezionato 665 presenze, è quarto nella classifica di presenze di tutti i tempi del Liverpool, pari merito con Emlyn Hughes. A portarlo tra i Reds fu Bill Shankly che lo acquistò dallo Scunthorpe United nel 1967 per 18mila sterline. Col Liverpool, Clemence ha vinto tre Coppe dei Campioni, cinque campionati, due Coppe Uefa, una FA Cup e una Coppa di Lega. Col Tottenham ha vinto un’altra Coppa Uefa (la terza) e una FA Cup.

In Nazionale ha collezionato 61 presenze. Non ha mai giocato una partita del Mondiale, pur avendo partecipato alle spedizioni del 1974 e del 1982. Avrebbe giocato in Argentina ma l’Inghilterra non si qualificò, venne eliminata ai gironi dall’Italia. Clemence giocò entrambi gli scontri diretti che terminarono sempre 2-0 per la squadra di casa.

Giocò due partite agli Europei del 1980. Nel 1984, abbandonò la Nazionale. Ne è stato poi a lungo allenatore dei portieri. Chiamato da Hoddle, ha poi ricoperto questo ruolo anche con Kevin Keegan, Sven-Goran Eriksson, Steve McClaren e Roy Hodgson