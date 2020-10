Tuttosport: È Politano la rivelazione di questo campionato del Napoli

L’ex del Sassuolo è la vera rivelazione di questo campionato, cominciato con lo scetticismo generale perché avrebbe dovuto sostituire un monumento come Callejon. E Politano ha risposto alla grande, segnando 5 gol (4 in campionato e uno in Europa League) tre dei quali con tiri da fuori area. Cioè sta facendo quello per cui il club azzurro aveva deciso di non rinnovare il contratto allo spagnolo che negli ultimi anni aveva smesso di segnare con la continuità che occorre per attaccante esterno