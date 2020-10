Tiki Taka è l’unica trasmissione in cui si parla liberamente della crisi della Juve di Pirlo

Complimenti a Chiambretti: ha creato un’isola felice immune all’omertà che regna nell’informazione televisiva calcistica

Surreale e divertente ieri il dibattito a Tiki Taka su Italia uno dove il bomber Ciccio Graziani distrugge in maniera netta Andrea Pirlo e la Juventus. Il buon Chiambretti, conduttore geniale e dal cuore granata sembra divertirsi mentre in studio gli ospiti provavano una difesa ad oltranza del mister bianconero. Tra questi, Ivan Zazzaroni che da quando non compare nei salotti delle televisioni campane, pare liberarsi dalle sue catene e mostra una simpatia per la squadra a strisce. O forse è solo un classico scambio dei ruoli televisivo.

Secondo Graziani, la Juventus sarebbe al tredicesimo posto insieme al Benevento e, nonostante tutto, ha sofferto giocando alla pari con Crotone e con il Verona rei a loro volta di non averci creduto abbastanza e per questo hanno strappato solo un pareggio ai campioni d’Italia.

Mentre Mughini chiede calma e di posticipare il giudizio a fine girone di andata, il direttore del Corriere dello sport fa notare che a Pirlo mancano Ronaldo, De Ligt, Alex Sandro e Chiesa, tesi difensiva che non smuove il bomber Ciccio, che ribadisce la netta differenza tra le riserve della Juventus e le avversarie con cui ha pareggiato.

Insomma Tiki Taka è un’isola felice dove Pirlo viene processato senza alcun rispetto acquisito sul campo da giocatore, in fondo come sottolinea Graziani, tra allenare e giocare ci passa un mondo di competenza e di esperienza. Chiambretti se la ride, è l’unica trasmissione di calcio che ha, senza peli sulla lingua, affrontato il serio problema della Juventus.