Se le partite si giocano, la Juventus del maestro Pirlo non vince mai

Il Barcellona domina a Torino e vince 2-0. Agnelli farebbe bene a richiamare Allegri, tra qualche settimana sarà troppo tardi

Se le partite si giocano, la Juventus di Pirlo non vince mai. Il maestro idolatrato dai media italiani, fa fatica a conquistare punti quando le partite si giocano veramente. Ma sono dettagli. Quel che avviene sul campo, conta fino a un certo punto. Pirlo è un maestro e basta.

Per quel che po’ conta, la Juventus perde in casa 2-0 dal Barcellona che avrebbe meritato di essere sconfitto a tavolino per l’oscena maglia-pigiama rosa. Reti di Dembele e poi nel finale di Messi su rigore provocato da una stupida entrata di Bernardeschi mandato in campo da Pirlo pochi minuti prima.

La squadra di Koeman ha meritato, ha giocato meglio, diciamo anche che ha dominato. La Juventus può recriminare per tre gol annullati a Morata per fuorigioco: uno netto, due per questione di centimetri. Oltre ai gol, niente. Se fosse finita con più gol di scarto, nessuno avrebbe potuto dire nulla.

Rispetto agli standard di Pirlo, la Juventus non ha nemmeno giocato male. Almeno può dire di aver perso dal Barcellona che è sempre meglio che pareggiare contro Crotone e Verona.

La distanza tra le due squadre si è vista. A Torino sono contenti di Pirlo. Contenti loro.

Tra qualche settimana, chiamare Allegri si rivelerà inutile. Agnelli ci pensi.