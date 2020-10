Sconcerti: “Si parla solo dell’Inter, ma come farà il Genoa a giocare con 17 positivi?”

A TMW: “Tutto quello che viene detto da Uefa, Federcalcio e Cts è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli. Se il Genoa fosse Juve o Inter si fermerebbe tutto”

Nel suo spazio quotidiano su Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti si chiede come mai si parli solo dell’Inter alle prese con sei contagiati tra i calciatori e non, invece, del Genoa, che ha ancora 17 positivi al Covid.

“È scandaloso vedere che anche per il virus si riesce a parlare solo delle grandi squadre. Oggi tocca solo all’Inter decidere se vuole giocare contro il Milan. Tutto quello che viene detto da Uefa, federcalcio e comitato scientifico non conta niente, è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli”.