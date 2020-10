Sconcerti: “Mai vista una Juve così, nemmeno con Sarri”

A Calciomercato.com: “Con Allegri e Sarri era una Juve prepotente, la palla era sempre sua, c’era una qualità che oggi non si intravede”

Il pareggio di Crotone sta sedimentando, sulla stampa italiana. E cominciano a venir fuori le prime critiche nette alla “giovane” squadra di Pirlo.

Mario Sconcerti su Calciomercato.com si lancia addirittura in un paragone che per l’ambiente bianconero è quasi doloroso: quello con Sarri. Il quale, tra l’altro, non s’è mai potuto permettersi alibi come “siamo una squadra in costruzione”.

“Non mi è chiara l’idea di gioco di Pirlo. Se uno guardava il derby di Milano e poi vedeva la Juventus c’era un abisso. A Crotone non c’è mai stato il segnale di una squadra. Io credo che l’espulsione di Chiesa sia stata eccessiva, ma la Juve non c’è mai stata. Non ho mai visto una Juve così, non certo con Sarri“.

“Non so se lo rimpiangono, ma sottotraccia c’è una grande preoccupazione. Certo, in questi casi la preoccupazione in questi casi è un dovere. Io vorrei cercare di salvare Pirlo, ma paragonando questa Juve alla Juve degli ultimi anni si resta colpiti dalla diversità, è quasi una squadra opposta. Con Allegri e Sarri – al di là delle idee di gioco – era una Juve prepotente, la palla era sempre sua, c’era una qualità che oggi non si intravede. Niente processi, aspettiamo Pirlo, non è giusto fare pronostici dopo quattro giornate, ma la fotografia di oggi dice di una Juve che non è ancora una squadra”.