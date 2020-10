Roberto Insigne: «Ho avvisato Lorenzo e Hysaj. Vediamo se riusciranno a prendermi»

Il Corriere dello Sport intervista Roberto Insigne. Domenica l’attaccante del Benevento affronterà il fratello Lorenzo nel match contro il Napoli. Si fronteggeranno sulla stessa fascia. Roberto racconta di aver già avvisato il fratello e Hysaj.

Roberto è intenzionato a giocarsela fino in fondo.

«Io la penso come il mister, questa è la strada migliore per affrontare le avversarie. Sento dire in giro che queste non sono le nostre partite, che dovremo dare tutto contro quelle squadre che lotteranno per non retrocedere. Consentitemi di non essere d’accordo. Dobbiamo giocarcela con tutti. All’Olimpico sul 2 a 2 abbiamo avuto addirittura l’occasione per passare in vantaggio, allora non mettiamo le mani avanti. Proviamo solo a trovare quell’equilibrio che ci serve quando abbiamo il pallone tra i piedi. E giochiamo senza paura».