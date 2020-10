Repubblica: “Dybala è un caso, Pirlo freddo con lui, la Juve non può consentirsi stipendi da 10 milioni”

Dopo il confronto con Paratici a Crotone vista l’ennesima panchina. In settimana l’incontro col procuratore ma la trattativa per il rinnovo rimarrà in stallo

Alla Juventus c’è il caso Dybala. Ne abbiamo scritto ieri. Se ne occupa Repubblica che scrive:

Nel pomeriggio Dybala si sciropperà altri 1.800 km in aereo (per la Champions, ndr) sperando che gli valgano almeno qualche minuto in campo, perché sono due settimane che vola da una parte all’altra accumulando solo malanni, panchine e frustrazioni.

Ricorda che

Su Dybala, Pirlo è sempre stato molto freddo. «È un giocatore importante, come tutti gli altri», disse nel giorno della presentazione

Dybala ha protestato per non aver giocato a Crotone:

se pensavi che non fossi in condizione, perché mi hai portato?

E poi le spine del contratto:

Le cose che Dybala ha detto a Paratici sabato, il dirigente se le sentirà ripetere dal procuratore del numero 10, Jorge Antun, giusto come introduzione al nuovo incontro, previsto in settimana, per il complicatissimo rinnovo del contratto, una trattativa che rischia lo stallo tra le richieste del giocatore (un cospicuo aumento e soprattutto un ruolo centrale nel progetto tecnico) e le disponibilità della Juventus, che non può permettersi di rilasciare né stipendi da 10 milioni né certe garanzie tecniche. Nell’attesa, Paulo si accontenterebbe di qualche minuto in campo tra troppe ore di aereo.