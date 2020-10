La Juventus vuole giocare, evidentemente non teme il contagio

Il Napoli ha spostato alle 20 il volo di domani sera per Torino. Si attende prima il risultato dei tamponi. Il possibile remake di Napoli-Genoa

Da qui a domenica sera alle 20.45 – orario d’inizio di Juventus-Napoli – può ancora succedere di tutto. Tutti speriamo che i tamponi di Napoli, che saranno effettuati nella giornata di domani, non rivelino altri positivi. In questi casi, però, non bisogna ragionare scaramanticamente, ma cercando di essere fedeli osservatori della realtà e dei precedenti. La realtà e i precedenti ci dicono che, nel giro di una settimana, il positivo del Genoa – Perin – si è trasformati in diciannove positivi rossoblù. In mezzo, la Lega Serie A ha fatto regolarmente giocare Napoli-Genoa.

La situazione potrebbe ripetersi tra Napoli e Juventus. I tempi di trasmissione del virus variano da individuo a individuo e possono toccare anche gli otto giorni (persino di più). Senza dimenticare che in questi giorni Zielinski si è regolarmente allenato con i compagni, ha mangiato con loro, cos’ come Giandomenico Costi (stretto collaboratore del direttore sportivo Giuntoli) ha regolarmente lavorato a Castel Volturno.

Al momento, tutto tace. Sia alla Lega Serie A sia a Sky Sport – che trasmetterà la partita – assicurano che si giocherà. O meglio che, stante queste condizioni, si giocherà. La Juventus vuole giocare la partita. Evidentemente non temono il contagio. Né i dirigenti né i calciatori che pure hanno mogli, compagne e figli.

Fino a nove contagiati il Napoli deve giocare. Il punto è un latro. Il punto è che il Napoli è un cluster che cammina (avendo giocato contro il Genoa che oggi conta 19 positivi). Non si tratta di un caso isolato, come Ibrahimovic per esempio. Il Napoli domani dovrà prendere un aereo, dovrà pernottare in albergo, arrivare allo stadio, giocare e poi fare il tragitto opposto. Sono da considerare a rischio tutti coloro entreranno in contatto con il Napoli. Anche se al momento i positivi sono “solo” due.

Il Napoli, per ora, ha spostato l’aereo per Torino a domani sera alle 20. Sarebbe il caso che qualcuno capisse che non è una questione di tre punti. Il prossimo step saranno i tamponi cui domani si sottoporranno i calciatori del Napoli.