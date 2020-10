La Lega Serie A conferma Juventus-Napoli per domani alle 20.45

Il Napoli non sarà presente allo Juventus Stadium. Saranno poi il giudice sportivo e gli ulteriori gradi di appello a prendere le conseguenti decisioni

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”.

La Lega ha quindi deciso di non rinviare la partita di domani sera tra Juventus e Napoli. Il Napoli non è partito per Torino e non sarà presente allo Juventus Stadium. Saranno poi il giudice sportivo e gli ulteriori gradi di appello a prendere le conseguenti decisioni.