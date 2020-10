Lazio, oggi nuovi test. Immobile e Luis Alberto sarebbero falsi positivi

Sono dieci i calciatori indisponibili per Inzaghi. Oltre agli infortunati ci sono alcuni positivi con sintomi Covid e altri falsi positivi

Sono 10 i giocatori indisponibili nella Lazio, che ieri non si sono allenati a Formello e che al momento non sono partiti con la squadra per il Belgio. Oltre agli infortunati, ci sono alcuni positivi e con sintomi Covid, scrive il Corriere dello Sport. Altri sono falsi positivi

“cioè asintomatici senza alcuna carica virale (dunque non contagiosi) o addirittura negativi come era successo all’interista Hakimi”.

Escalante e Radu sono alle prese con uno stiramento. Pereira dovrebbe essersi già negativizzato. I

“Immobile e Luis Alberto, su cui erano in corso approfondimenti, sarebbero ‘falsi positivi’”.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, almeno Pereira

“potrebbe raggiungere la squadra questa mattina, ma tutto sarà riesaminato col passare delle ore”.

Tutto è nato dalla necessità di nuovi controlli, continua la rosea.

“Le disposizioni Uefa prevedono un solo tampone. Che però quando presenta dei valori che per poco segnalano una positività può essere integrato da ulteriori esami con altri macchinari. Dalla Lazio non sono giunte comunicazioni ufficiali nella giornata di ieri. I risultati delle nuove analisi dovranno essere comunicati entro le sei ore dal fischio d’inizio della gara”.

A destare apprensione, sono le condizioni di Strakosha, Leiva, Cataldi, Armini e Luiz Felipe

“che nei giorni in vario modo sono stati alle prese con problemi gastrointestinali e linee di febbre. Lunedì non c’erano a Formello. E come i lungodegenti Lulic e Radu oltre a Escalante (k.o. al flessore sinistro contro il Bologna) non sono stati sottoposti al tampone-Uefa che riguarda soltanto il gruppo-squadra da utilizzare nella gara di Coppa”.