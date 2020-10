La Stampa: “accelerata tra Sarri e la Juve per la rescissione. C’è la Fiorentina dietro l’angolo”

Scrive La Stampa che Sarri è vicino alla Fiorentina. Ricorda che da giorni Sarri e la Juventus sono al lavoro per la rescissione del contratto e informa che ieri c’è stata un’accelerazione. Sarri ha uno stipendio da sei milioni netti fino al 2021. C’è anche la Roma che lo vuole ma la posizione di Fonseca è decisamente più stabile rispetto a quella di Iachini.

Da qualche giorno il ds Paratici e gli agenti di Sarri sono in contatto per sciogliere il vincolo, ma ieri c’è stata un’importante accelerazione. Segno che l’ex allenatore juventino è pronto a tornare in pista in tempi rapidi, con le ipotesi Fiorentina e Roma a stuzzicarlo per la possibile ripartenza.

La prima opzione sarebbe viola, nella città e con la squadra da sempre nel cuore di Sarri. La posizione di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina si fa sempre più complicata dopo il pareggio subìto in rimonta a Cesena contro lo Spezia (era sul 2-0, è finita 2-2): Commisso ha investito, prima ancora di vendere Chiesa alla Juve, e i 4 punti in 4 partite non lo soddisfano certamente. Oggi a Firenze ci sarà un incontro tra il patron italoamericano e Iachini: la partita con l’Udinese può diventare l’ultima spiaggia, a meno che la situazione non precipiti.