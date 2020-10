La Real Sociedad chiude l’Anoeta: “Situazione grave, col Napoli niente pubblico”

Si erano iscritte 11 mila persone per il sorteggio dei biglietti, tra loro il club sorteggerà dei fortunati a cui verrà regalata la maglia indossata dei calciatori

La Real Sociedad ha deciso che la partita contro il Napoli di giovedì si giocherà senza pubblico sugli spalti. L’evoluzione negativa della pandemia costringe all’annullamento dei piani di apertura ad un numero anche limitato di tifosi. Siamo rammaricati della situazione, ma dobbiamo essere più prudenti che mai e invitiamo i nostri tifosi a comprendere la gravità e ad agire in modo responsabile.

È con questo comunicato che il club spagnolo ha fatto sapere che non ci saranno i tifosi all’Anoeta. In 11 mila si erano iscritti per essere sorteggiati per un ingresso. Tra loro, verranno scelti a caso pochi fortunati che vinceranno una maglia indossata e firmata dai giocatori.