Inzaghi: “Reina può giocare dall’inizio. Chi è alla Lazio deve essere motivato”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Bologna.

Contro il Borussia abbiamo fatto una grande gara. Contro la Samp invece no. Come avevo detto, è tutta una questione di motivazioni: per chi gioca con la maglia della Lazio, le motivazioni, non devono mai mancare.

Sarà importante il recupero mentale perché è la testa che ti permette di fare grandi prestazioni. Reina può giocare dall’inizio: sostituirà Strakosha quando ce ne sarà bisogno, lo abbiamo voluto per questo motivo. Fortunatamente in attacco ho tutti e quattro i giocatori disponibili. Sarà importante sia chi gioca dall’inizio che chi subentrerà. Deciderò dopo l’allenamento di oggi.

Sarà una gara insidiosa e molto impegnativa: loro hanno raccolto meno di quanto meritassero. Dovremo aiutarci l’uno con l’altro.

Akpa Akpro quest’estate è arrivato con grande umiltà, e lavora sempre per conquistarsi un posto in campo. Un giocatore che ha giocato in Champions può giocare anche domani.