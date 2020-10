Il golpe alla Premier è fallito: Liverpool e Manchester United rinunciano al Project Big Picture

Il progetto che avrebbe rivoluzionato il sistema calcio inglese, aumentando a dismisura il potere dei top club, è stato ufficialmente bocciato

Liverpool e Manchester United sono stati costretti ad abbandonare il Project Big Picture (PBP), messi all’angolo dal resto dei club della Premier League. Il “golpe”, come i media avevano etichettato il progetto di presa del potere e rivoluzione del sistema calcio inglese, è fallito: gli altri club – una volta reso noto dallo scoop del Telegraph il documento segreto – hanno bocciato l’idea e hanno affermato che non avrebbero mai accettato proposte così radicali.

Lo scrive proprio il Telegraph, che aveva innescato il polverone arrivato fino al governo.

La Premier League ha dichiarato in un comunicato: “Oggi gli azionisti della Premier League hanno concordato all’unanimità di lavorare insieme come un collettivo di 20 club su un piano strategico per le strutture future e il finanziamento del calcio inglese. I club della Premier League hanno anche convenuto che il Project Big Picture non sarà approvato dalla Premier League, da nessuno dei suoi club o dalla FA”.

La Premier però ha anche deciso di creare un fondo d’emergenza per cercare di arginare la crisi delle serie minori, dell’EFL. In pratica resta in piedi solo la parte solidaristica del piano, e non il “patto di sindacato” che avrebbe regalato ai sei club più importanti della Lega un peso decisionale doppio rispetto alle altre società.