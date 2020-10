Il Cts: «L’aumento dei contagi? Il problema sono gli assembramenti fuori le scuole e la movida»

Il Corriere della Sera intervista Fabio Ciciliano, dirigente della Protezione civile e membro del Comitato tecnico scientifico. Si esprime sull’aumento dei contagi nella nostra penisola. Li attribuisce al fatto che con la fine delle vacanze, il rientro al lavoro e le scuole aperte il virus circola maggiormente. In realtà, spiega, il pericolo non è a scuola, ma fuori.

Sono aumentati i contagi all’interno dei nuclei familiari e l’età media dei ricoverati, salita di nuovo a 50. Bisogna osservare le misure di sicurezza, spiega.

Sulla mascherina obbligatoria anche all’aperto:

«Se tutti osservassero le norme, non sarebbe necessaria. Non è così e dunque potrà essere inevitabile ».

Ciciliano indica quali sono i luoghi più a rischio:

Sugli stadi, esclude che ci possa essere un ripensamento sui 1000 tifosi attualmente previsti.

Parla anche del ritardo nel comunicare l’esito dei tamponi alle persone che sono in casa, in quarantena.

« Il ritardo nella diagnostica effettivamente è un problema . Per questo abbiamo dato parere favorevole all’utilizzo dei test rapidi antigenici per incrementare le capacità di screening».

Test che, spiega, sono comunque meno attendibili del tampone classico.

«Possiamo dire che l’esito negativo è attendibile, in caso di positività si deve effettuare il tampone molecolare. È comunque uno strumento utile per rendere più brevi i tempi di attesa».

Il sistema sanitario, conclude, per ora regge.

«Perché si riescono a intercettare i casi in maniera tempestiva. È ovvio che se i numeri aumenteranno in maniera importante gli ospedali rischiano di andare in affanno. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato ad un aumento delle terapie intensive in maniera consistente però adesso non sottovalutiamo l’aumento continuo, anche se lieve, dei posti occupati nelle terapie intensive. Rispetto a tutti gli altri Stati, abbiamo accumulato un tesoretto grazie alla responsabilità dei cittadini, buttarlo via adesso sarebbe uno scempio».