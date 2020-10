Iachini: “Ho voluto io Callejon, l’ho convinto al telefono a venire alla Fiorentina”

Alla vigilia del match contro lo Spezia, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche l’argomento Callejon, nuovo acquisto dei Viola.

“Ë un giocatore che ho voluto io, la società mi ha accontentato. È un ragazzo di qualità, ci ho parlato al telefono per convincerlo a sposare il progetto viola. È rimasto ben impressionato. Noi non giochiamo col 3-5-2, nello sviluppo dell’azione alziamo un esterno e Biraghi scivola nella difesa a 4. Oggi i sistemi di gioco rigidi non ci sono. È lì che entra in ballo la posizione di Callejon, soprattutto in fase offensiva. Quando c’è da difendere, come ha fatto a Napoli, può scendere nei 5 di centrocampo. Siamo alla ricerca dei nostri nuovi equilibri, che dobbiamo sviluppare. Sono tranquillo, sono convinto che questo gruppo di ragazzi possa fare un bel lavoro”.