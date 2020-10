I tre punti alla Juve sono un teatrino osceno e scevro di dignità e moralità

Cosa accadrebbe se dovesse restare tutto immutato anche dopo il ricorso? Sarà una nuova monetina di Alemao?

Ciò che mi deprime maggiormente,riguardo la vicenda Juventus-Napoli, è il silenzio servile delle altre additate come pretendenti al titolo.

Hanno ottenuto tre punti e tutte mute, Inter, Atalanta, il focoso Lotito, il rampante Milan, il ribelle Comisso e l’altro yankee romano. Insomma i bianconeri avranno tre punti in più, per il momento, e tutti sono d’accordo in nome di un teatrino osceno e scevro di dignità e moralità.

Cosa accadrebbe se dovesse restare tutto immutato anche dopo il ricorso?

Dato che è stata emessa una sentenza alle intenzioni presunte della Ssc Napoli, ora provo a disegnare anche io uno scenario probabilistico.

La Juventus vince il titolo con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sull’Atalanta, griderà al comblotto il buon Conte?

Piangerà Gasperini?

A Sky tireranno in ballo l’alibi del tavolino? Ancora, il Napoli non entra in Champion’s per un punto, chi ripagherà dei danni economici la società? L’Asl? Il Governo? De Luca?

Sliding doors, il Napoli vince lo scudetto dopo il ricorso vinto, quanto peserà la revoca di questa sentenza?

Sarà una nuova monetina di Alemao? Per cui la stagione di Serie A 2020/2021 è già finita, morta, sepolta, buggata, definita e persa dal 4 ottobre, da quando i bianconeri sono scesi in campo da soli davanti ad un pubblico visibilmente osceno e in Italia andava in tv la morte della decenza benedetta dalla intervista di Andrea Agnelli che ne certificava il decesso.