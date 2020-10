Genoa, dai tamponi di oggi nessun nuovo positivo

Non ci sono altri contagiati al coronavirus: è questo ciò che è emerso dagli ultimi accertamenti svolti dal club

Il Genoa ha fatto sapere con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali che non è stata riscontrata nessun’altra nuova positività dall’ultimo giro tamponi effettuato oggi.

Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff.