Gazzetta: vietato solo il calcetto tra amici, dilettanti e giovanili proseguono regolarmente

“Proviamo ad addentrarci nell’interpretazione: se la partita o l’evento nel centro xy rientra in un’attività codificata da un’associazione sportiva o da una società sportiva dilettantistica, affiliata a un ente o a una federazione, non ci saranno problemi. Se dei cittadini volessero prenotare il campo di calcetto o di basket presso lo stesso centro sportivo xy, non potranno farlo. Non sempre la distinzione è così facile, vedremo se nel testo saranno definiti i confini in modo da evitare equivoci”.