Gazzetta: rabbia Napoli contro il Genoa, “qualche dirigente ha sbroccato alla positività di Zielinski”

Nervosismo a Castel Volturno, rossoblù accusati di aver diffuso il virus. C’è preoccupazione per i tamponi di oggi. A rischio la trasferta di Torino

La Gazzetta dello sport, a firma Mimmo Malfitano, racconta il nervosismo e la tensione di ieri a Castel Volturno dopo la notizia della positività di Zielinski e dei Costi collaboratore di Giuntoli.

Il quotidiano scrive che qualche dirigente ha sbroccato.

Scrive che a questo punto se il numero dei positivi dovesse aumentare – oggi sono previsti ulteriori tamponi, la trasferta di Torino è a rischio.

Insieme alla preoccupazione c’è anche tanta rabbia. Contro il Genoa, certo, ritenuto responsabile di aver diffuso il coronavirus anche all’interno del gruppo Napoli. (…) A Castel Volturno l’atmosfera non è delle migliori, in queste ore prevale l’angoscia per (…) gli esiti del terzo tampone.