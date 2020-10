Gazzetta: Napoli, il monte ingaggi aumenta di 2 milioni (complici Osimhen, Milik e Koulibaly)

Sulla Gazzetta dello Sport la frenata, netta, della Serie A rispetto al monte ingaggi. L’anno scorso i club della massima Lega arrivarono a toccare quota 1 miliardo e 360 milioni. Oggi siamo a 1 miliardo e 288 milioni.

I club hanno ricevuto un aiuto dal Decreto Crescita, di cui hanno beneficiato soprattutto gli stranieri.

La Juve è quella che ha risparmiato di più: 58 milioni (spende comunque ancora 236 milioni lordi). L‘Inter, invece, ha aumentato il monte ingaggi di circa 10 milioni, perché ha acquistato giocatori esperti e dunque più costosi (monte ingaggi 149 milioni). Il monte stipendi della Lazio è salito da 72 milioni a 83, a causa soprattutto dei rinnovi (in particolare quello di Immobile). L’Atalanta registra un +6,6 milioni giustificati dal suo consolidamento.

Il Milan ha chiuso con -25 milioni. La Roma è passata da 125 milioni a 112.

“In casa Napoli la differenza è davvero minima: da 103 si è arrivati a 105 milioni. Anche in questo caso il super ingaggio di Osimhen è calmierato dalle ormai note norme fiscali. Nel caso di De Laurentiis, però, pesa la mancata uscita di Milik, come pure la conferma (forzata) di Koulibaly. L’impressione è che Aurelio avesse messo in conto qualche risparmio in più”.