Gattuso: “Mughini dice che faccio lo sborone, sbaglia. Abbiamo 12 punti in 4 partite”

Nel post partita di Benevento-Napoli, ai microfoni di Sky Sport l’allenatore azzurro Rino Gattuso ha risposto anche ad una domanda sulla partita mai giocata contro la Juventus.

Siete in cima alla classifica. Quanto scoccia non aver giocato a Torino?

“Non siamo stati noi a decidere. Mughini dice che ho fatto lo sborone, io non faccio lo sborone, ho solo detto che in quel momento per noi era meglio andarcela a giocare. Non siamo stati noi a decidere, però, ci hanno detto di non partire quando eravamo sul pullman. Spero di giocarla, spero di vedere la classifica reale per quello che abbiamo sudato per farla nei terreni di gioco, poi se arriveranno altre decisioni pazienza. La mia squadra non ha 11 punti, in questo momento ne ha 12 in quattro partite, poi vediamo”.