Gattuso: «La parola scudetto non ci appartiene. Abbiamo ancora alti e bassi»

In conferenza: «Abbiamo una rosa importante. Vediamo dove arriveremo. Mi sono arrabbiato perché siamo stati sorpresi dalla loro aggressività»

Gattuso al termine di Benevento-Napoli 1-2, in conferenza stampa.

«È stata una partita difficile, sapevo che non sarebbe stata una passeggiata, un derby non lo è mai. Nel primo tempo palleggio sterile, nella ripresa è stata una gara diversa grazie a tutti, non solo di chi è entrato.

«Scudetto? Questa parola non ci appartiene. Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Abbiamo ancora troppi alti e bassi, dopo quattro gare non si può dire che siamo da scudetto. Abbiamo una rosa importante e vogliamo fare tanti punti. Vediamo dove arriveremo.

Mi ha dato fastidio che siamo stati sorpresi per la loro aggressività e mi sono arrabbiato, questo ho detto alla squadra.

La partita l’abbiamo vinta quando abbiamo messo pressione davanti e abbiamo giocato in verticale, e quando abbiamo fatto circolare palla senza dare punti di riferimento.

Mertens? Nel primo tempo abbiamo avuto problemi tra le linee, è andata meglio nel secondo tempo”