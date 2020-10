Fornero: “Il calcio non è un diritto, andava chiuso prima delle scuole”

L’ex ministro del governo Monti, Elsa Maria Fornero, si è scagliata contro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ma anche contro il ct della Nazionale, Roberto Mancini. EOspite a La7, ha criticato duramente la decisione del governatore di chiudere le scuole.

“Credo che la grande maggioranza degli italiani si sia comportata molto bene, purtroppo c’è ancora un nucleo di persone che sminuisce il problema, deridono, negano e questi fanno un gran male. Vorrei dire che sono molto amareggiata della decisione di De Luca di chiudere le scuole. Avrei due domande per il governatore. Prima: era veramente la prima cosa da chiudere la scuola? Non si poteva pensare a chiudere altro, prima? Secondo: una curiosità che ho. Il problema della scuola è strettamente connesso con quello dei trasporti, visto che all’interno delle scuole i contagi sono molto pochi. Avevamo tanti pullman in giro, tante società private di trasporto per il turismo che c’era in estate, perché non si è pensato all’uso di quelli, magari con percorsi alternativi, per le scuole?”.