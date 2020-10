Fonseca: “Diawara? Se l’agente pensa di impressionarmi con le sue parole sbaglia”

“Diawara ha giocato sempre. Ha imparato molto la scorsa stagione, è un giocatore molto importante per la squadra e non ci sono problemi con lui”

Alla vigilia del match contro l’Udinese, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa. Si è detto sorpreso delle parole dell’agente di Diawara, che nei giorni scorsi si è lamentato del fatto che il calciatore giochi poco.

“Sì perché Diawara ha giocato sempre. Ha imparato molto la scorsa stagione, è un giocatore molto importante per la squadra e non ci sono problemi con lui. Se l’agente pensa che questa è la forma giusta e pensa che mi impressioni, ha sbagliato. Diawara è molto importante per me e la squadra, e sta lavorando molto bene”.

Sul mercato:

“Abbiamo pochi giorni per chiudere le operazioni, poi ne parleremo. Il mercato aperto non è mai facile per gli allenatori. Io preferisco che il mercato chiuda per lavorare meglio con la squadra. Siamo quasi alla conclusione, poi sarà più facile”.