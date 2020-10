Dal Pino: «Sarebbe controproducente ridurre gli stipendi solo in Italia e nel resto d’Europa no»

In un’intervista al CorSera il presidente di Serie A lancia l’allarme: «Siamo molto vicini al disastro economico-finanziario». Ma aggiunge che «sarebbe controproducente se solo in Italia facessimo i virtuosi»

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui racconta la sua esperienza con il Covid, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, affronta anche altre questioni, soprattutto politiche, legate al calcio. Nei giorni scorsi la Serie A ha scritto al Governo per chiedere aiuti. Dal Pino ne parla.

«Nella lettera che ho inviato all’Esecutivo ho ricordato che questa industria registra un fatturato di 4,7 miliardi, di cui 3 prodotti dalla serie A. Versa contributi fiscali di 1,2 miliardi, è la locomotiva di tutto lo sport italiano e ha un ruolo sociale rilevante. Il Governo ha destinato forme di ristoro a settori produttivi: perché non viene considerato il calcio che denuncia perdite per 600 milioni, dopo che per un anno viene impedito l’accesso del pubblico negli stadi?».