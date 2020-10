Cucci: “Il Napoli è bello, se non se ne accorge è meglio ancora”

A TMW Radio: “Deluso dalla Juve. Eriksen? Non si capisce perché è stato acquistato, pagato in quella maniera e se era gradito all’allenatore”

A Maracanà, su TMW Radio, una lunga intervista a Italo Cucci.

“Non so dove potrà arrivare il Milan, ma per tanti aspetti, soprattutto psicologici e per Ibra, che non è solo un giocatore, credo sia superiore. Per me il Milan può fare meglio della Roma“.

Sulla Juve:

“Sono momentaneamente deluso. Mi auguro che recuperi. Mi sembra senza un copione preciso e una volontà precisa. Quando è entrato Kulusevski, si è animato tutto. Siamo passati dall’intensità di Conte alla forza lucida di Allegri e a Sarri, ora non so. I venti minuti finali hanno dimostrato che le energie ci sarebbero. Serve più cattiveria? Deve chiederla Pirlo, è il suo mestiere”.

E il Napoli?

“Il Napoli è bello, se non se ne accorge è meglio ancora”.

Su Eriksen e l’Inter:

“Non si capisce perché questo giocatore sia stato acquistato, pagato in quella maniera e se era gradito all’allenatore. O c’è stato un equivoco in partenza o non saprei come giustificare questa situazione. E’ arrivato pompato in maniera straordinaria dalla stampa, ma ora è questo. Non credo che possa essere solo colpa del tecnico. Forse è stato sopravvalutato“.