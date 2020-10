Crosetti: “Ingeneroso giudicare il Napoli per la sconfitta contro l’AZ”

Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Radio Punto Nuovo:

“Sarebbe meglio avere più registri per suonare la propria musica, anche se il calcio è quella cosa misteriosa e talvolta inspiegabile per il quale il Napoli travolge l’Atalanta e sbatte sulla periferia del calcio europeo, come l’AZ, una squadra che non si sapeva neppure se poteva giocare. L’Italia si è comportata bene soprattutto in trasferta, anche perché sono saltate le categorie in tempi così difficili. I concetti di casa e trasferta sono molto più relativi di prima, queste sono partite vere ma non lo sono dal punto di vista emotivo”.