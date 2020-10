Crosetti: incredibile che Mancini scherzi su una tragedia mondiale come uno smanettone qualunque 

Su Repubblica, Maurizio Crosetti commenta il gesto di cattivo gusto del ct della Nazionale, ieri, quello che il Napolista ha definito vergognoso. Il ct della Nazionale ha postato nelle storie di Instagram una vignetta chiaramente negazionista riferita al Covid e al fatto che ci si ammali guardando i tg. Gesto di cui, poi, si è poi scusato.

Mancini, scrive Crosetti, si è comportato alla stregua di

Lo stesso ct che ha depositato qualche giorno fa una corona di fiori al cimitero di Bergamo

E ancora:

“Un fatto epocale, e dolorosissimo, messo in burla con quell’allusione sottile ma pericolosa: come le più nefaste fake-news, come il delirio negazionista che non vuol vedere un’umanità che sta ammalandosi e in molti casi, purtroppo, morendo. Nel giorno delle peggiori cifre dopo l’estate dell’illusione e della sconsideratezza, Mancini non ha di meglio da fare che dar voce a una stupidaggine“.