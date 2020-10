Corsport: se necessario, il Napoli ricorrerà al collegio di garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio di Stato

Nessuno in squadra ha digerito la sconfitta e la penalizzazione, considerando che i calciatori avevano voglia di andare a Torino e giocarsela alla pari con la Juve

La risposta del Napoli alla sentenza del giudice sportivo su Juve-Napoli è stata pacata, ma chiara, scrive oggi il Corriere dello Sport.Il club on si fermerà e presenterà immediatamente ricorso alla Corte d’appello. Ufficiosamente la società ha fatto anche sapere che se necessario ricorrerà al collegio di garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio di Stato.

Nessuna polemica firmata Napoli, insomma. Nessuna reazione diretta del presidente De Laurentiis, del ds Giuntoli o di Gattuso

Con questo spirito adesso scenderanno in campo sabato al San Paolo per affrontare l'Atalanta che è una delle formazioni più in forma della Serie A al momento.