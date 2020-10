Conte: “Contro lo Shakthar bisogna aggredire. Non voglio vedere una squadra passiva”

Domani, a Kiev, l’Inter di Conte affronterà lo Shakthar Donetsk in Europa League. Il tecnico nerazzurro ha presentato il match in conferenza stampa.

A che punto è l’intesa tra Lautaro e Lukaku?

“Hanno fatto dei miglioramenti straordinari e potranno ancora diventare più importanti per la squadra. Per paragonarli con altri a livello europeo occorre vincere, solo così puoi ritagliarti un posto importante in Europa”.

Sulla partita di domani:

“Loro sono molto forti, gran parte sono brasiliani molto tecnici e veloci. Serve grandissima attenzione, non per caso vinci a Madrid. Vogliamo fare una buona gara”

“Penso che l’Inter stia riguadagnando una dimensione europea, grazie anche al bel percorso dello scorso anno che ci ha portato esperienza. Bisogna continuare sul discorso di mentalità di fare la partita, di aggredire, di difendere alto, a volte ci esce di più altre meno ma la mentalità che voglio dai ragazzi è questa. Dobbiamo guardare noi stessi e fare le cose in certi modi. Non voglio vedere una squadra passiva. Se sarà determinante per la qualificazione? Lo Shakhtar ha vinto in Spagna e questa vittoria ha cambiato la classifica, prevedo un girone equilibrato dall’inizio alla fine e dovremo esser bravi a superare il turno”