City 13° in Premier: è il peggior inizio di campionato di sempre per Guardiola

L’allenatore non era mai partito così male in dodici anni di carriera. Non solo per i punti, ma anche le 8 reti fatte e le 8 subite sono un record negativo

Pep Guardiola non era mai partito così male in campionato, da quando allena. Solo 8 punti in cinque partite e un tredicesimo posto in Premier League che sta strettissimo ad una squadra che generalmente è abituata a lottare al vertice.

Ha segnato otto reti e ne ha subite altrettante: in entrambi i casi si tratta di record negativo. I punti di ritardo con Everton e Liverpool, che sono al comando in classifica, sono già 5 anche se le due squadre hanno una partita in più. Il Manchester City infatti deve recuperare una partita con l’Aston Villa, che al momento è secondo a una sola lunghezza dalle prime due.