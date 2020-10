Boniek: «Per Polonia-Italia venduti solo 4mila biglietti, le persone hanno paura del contagio»

Si gioca domani sera, in vendita 10mila biglietti ma la corsa non c’è stata: «C’è preoccupazione per questa seconda ondata», spiega Boniek

Mentre in Italia il calcio incredibilmente continua a blaterare e a difendere i propri privilegi – e mentre il Napolista si chiede: “ma quando la organizzano un bella manifestazione per dire basta ai privilegi del calcio?” – ieri sul Corriere della sera c’era una intervista a Zibì Boniek che è presidente della federcalcio polacca. Domenica sera (domani) ci sarà Polonia-Italia della inutile Nations League. Si giocherà a Danzica. E le autorità hanno aperto al 25% di spettatori che sono circa diecimila persone. Ma per ora i biglietti venduti sono quattromila. Dice Boniek:

«Sarà molto difficile che vengano in diecimila perché la gente ormai si è disabituata ad andare allo stadio: c’è ancora timore, paura, a muoversi, senza dimenticare che da noi sono in vigore delle restrizioni sull’utilizzo dei mezzi pubblici».

C’è anche voglia di tornare allo stadio, o no?

«Senz’altro, ma la gente pensa prima di tutto a proteggersi, a stare tranquilla. C’è preoccupazione per questa seconda ondata, le mascherine sono obbligatorie e cerchiamo come tutti di difenderci meglio possibile».

Non tutti i dirigenti di calcio sono come quelli italiani.