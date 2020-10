Alvino: “Ritiro forzato per il Napoli a Castel Volturno. L’Asl è irremovibile”

“La Regione Campania (Asl) è irremovibile “tutti in isolamento fiduciario”. Già da stasera o al massimo domattina i calciatori saranno a Castel Volturno per potersi allenare e ci resteranno per due settimane”

Secondo quanto scrive Carlo Alvino su Twitter, il Napoli sarà sottoposto a ritiro forzato a partire da stasera o al massimo domani a Castel Volturno. Alvino scrive che l’Asl è stata irremovibile sulla questione dell’isolamento fiduciario. I calciatori resteranno al centro sportivo per due settimane.

— Carlo Alvino (@Carloalvino) October 4, 2020