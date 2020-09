Tuttosport: Cavani apre alla Juventus

Paratici potrebbe tesserare il Matador già nelle prossime ore. A patto di assecondare le richieste economiche dell’ex Napoli. 2-3 anni di contratto a 12 milioni netti

La Juventus attende il segnale di Suarez per chiudere l’affare, ma in caso non si riuscisse i bianconeri non vogliono restare con le mani in mano.

Secondo quanto riporta Tuttosport infatti avrebbero già pronto il piano B

Fabio Paratici ha contattato Edinson Cavani, attaccante svincolato dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain.

Secondo fonti sudamericane anche Pirlo avrebbe parlato con il Matador. Colloqui positivi, di fatto Cavani ha aperto alla Juventus e alla possibilità di tornare in Italia.

Cavani ha tante offerte, ma potrebbe essere lui il colpo a sorpresa dei bianconeri perché a differenza del connazionale Suarez è già comunitario e soprattutto è libero da ogni contratto, cosa che invece il Pistolero ancora non è.

Paratici, se decidesse di chiudere il capitolo del nuovo centravanti in fretta, potrebbe tesserare il Matador da un momento all’altro, magari già nelle prossime ore. A patto di assecondare le richieste economiche dell’ex Napoli. 2-3 anni di contratto a 12 milioni netti.