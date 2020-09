Tuchel: “Florenzi? Mi piace la sua mentalità. Potrebbe esordire domani”

Il tecnico del Psg in conferenza stampa: “Mi piacciono i giocatori che fanno una lunga carriera in un club, come lui alla Roma. Era uno dei migliori terzini in Serie A. Se lo vedo bene può giocare”

Il tecnico del Psg, Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marsiglia. Ha salutato il nuovo arrivo: Alessandro Florenzi. Non ha escluso che possa esordire proprio domani.

“Proprio perché è una grande partita, può essere un grande esordio. Sono felice del suo arrivo. Florenzi lo seguivo da molti anni. Mi piacciono i giocatori che fanno una lunga carriera in un club, come lui alla Roma. Era uno dei migliori giocatori della Roma e uno dei migliori terzini in Serie A. Mi piace la sua mentalità e il suo atteggiamento in campo. Spero si adatti velocemente perché vogliamo vedere il miglior Florenzi anche al Psg. Mancano un paio di allenamenti, ma se lo vedo bene, per me può giocare”.

Tuchel ha aggiunto:

“Florenzi è un giocatore offensivo come piace a me, ma in nazionale mi ha sorpreso perché ha fatto bene anche da terzo centrale. Anche se ci offre molte alternative tattiche, l’idea non è quella di cambiare assetto, ma di riempire il vuoto lasciato da Meunier con la sua forza offensiva”.

L’allenatore ha anche annunciato che Neymar, Di Maria, Paredes e Keylor Navas, risultati positivi al Covid nei giorni scorsi, sono pronti a tornare in gruppo.