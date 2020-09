SportMediaset: Genoa, Lasse Schone non è stato convocato perché positivo

Il centrocampista non è giunto a Napoli con il resto della squadra perché risultato debolmente positivo dopo il nuovo giro di tamponi

Dopo il ritardo imposto dalla positività di Perin che ha reso necessario un nuovo giro di tamponi per tutto il Genoa, la squadra è finalmente arrivata a aNapoli dove alle 18 scenderà in campo per affrontare gli uomini di Gattuso. Come riporta SportMediaset però non tutti sono partiti.

Non c’è Lasse Schone tra i convocati per la sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Genoa.

Il centrocampista non ha preso parte alla trasferta napoletana poiché debolmente positivo al Covid-19.