Shamrock-Milan 0-2, i rossoneri si qualificano al turno successivo di Europa League

La sfida è stata sbloccata da Ibrahimovic al 23′. Il raddoppio, al 68′, è stato firmato da Calhanoglu

Il Milan ha battuto lo Shamrock per 2 reti a 0 e si è qualificato per il turno successivo di Europa League. A sbloccare la sfida è stato Zlatan Ibrahimovic, al 23′. Lo svedese ha controllato in area un assist di Calhanoglu e poi batte Mannus per la rete del vantaggio.

La rete della vittoria definitiva è stata appannaggio di Calhanoglu, al 68′, dopo una bella azione che ha visto coinvolti anche Kessie e Saelemakers. Destro dal limite dell’area e gol.

La prossima avversaria del Milan sarà il Bodo/Glimt, che ha eliminato lo Zalgiris.